Valentina Ferragni presa nuovamente di mira dagli hater: questa volta, la sorella minor di Chiara sbotta e spiega perché ha perso molto peso.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni è vittima di body shaming. In passato, la giovane influencer e imprenditrice era stata presa di mira dai leoni da tastiera per il suo aspetto fisico, considerato troppo tondeggiante rispetto ai “canoni estetici” di Instagram. La sorella minore di Chiara, però, aveva dimostrato grande intelligenza, preferendo lasciar cadere nel vuoto le critiche sterili. Nelle ultime ore, la Ferragni è stata nuovamente colpita dagli attacchi del web: questa volta per essere dimagrita troppo omologandosi – a parere di qualcuno – alle altre influencer.

Valentina Ferragni, perché è dimagrita

La perdita di peso di Valentina Ferragni è evidente a tutti, ma uno degli ultimi scatti postati su Instagram ha messo maggiormente in evidenza la sua nuova silhouette.

I leoni da tastiera, quindi, non hanno perso occasione per criticare il nuovo aspetto dell’influencer, scatenandosi con commenti e critiche di cattivo gusto.

Uno, in particolare, non è andato giù a Valentina. “Alla fine chi era ‘diversamente bella’ in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre”, ha commentato un hater che ha scatenato, così, la replica della Ferragni junior: “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male”.

Valentina Ferragni ha, evidentemente, sofferto molto per la rottura con il fidanzato Luca Vezil e il periodo difficile risale, molto probabilmente, ai mesi che hanno preceduto la fine della sua storia decennale con il compagno.

