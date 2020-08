Valentina Ferragni si è scagliata con un un duro sfogo via social contro gli haters che l’avrebbero presa di mira per la sua forma fisica.

Con un lungo post via social Valentina Ferragni è tornata a scagliarsi contro coloro che le hanno fatto “bodyshaming”, criticandola per il suo aspetto fisico o per i chili di troppo. La sorella minore di Chiara Ferragni ha rivelato anche che alcune persone le avrebbe chiesto di scattarsi una foto con loro per strada per poi condividerla via social con commenti vergognosi e offensivi.

“Mi dispiace che la mia normalità sia considera come anormale. Fino a Magari non rappresento l’idea di perfezione ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza…“, ha scritto l’influencer via social.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni contro gli haters: il commento

Come molte altre celebrità anche Valentina Ferragni è costantemente esposta alla “gogna” degli haters sui social. Come per sua sorella Chiara Ferragni i detrattori hanno criticato Valentina per il suo corpo e per il suo viso, cosa che lei non ha mai mandato giù.

La sorellina di Chiara Ferragni ha replicato con un lungo post in cui ha espresso il suo parere sulla questione e ha denunciato il fenomeno che ha colpito lei così come molti altri vip:

“Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. (…) A volte capita che qualcuno mi fermi per strada e mi chieda una foto quando sono struccata. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo, perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale non mi piaci”.

Le vacanze estive in famiglia

Valentina è fidanzata con Luca Vezil, con cui è andata a convivere a Milano. La coppia è più unita che mai e entrambi hanno trascorso l’estate del 2020 all’insegna del relax e della famiglia: la coppia è partita per le vacanze con Chiara Ferragni, Fedez, l’adorato nipotino Leone e l’altra sorella Ferragni, Francesca.