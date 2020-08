I gossip dell’estate 2020 l’hanno indicata come nuova fidanzata di Brad Pitt, ma chi è esattamente la modella Nicole Poturalski? Scopriamo la sua storia…

Bellissima e, secondo alcuni, particolarmente somigliante all’ex moglie del divo di Hollywood, Angelina Jolie, Nicole Poturalski avrebbe stregato Brad Pitt senza fatica. Ma la sua storia contiene un dettaglio importante che arriva direttamente dalla sua vita privata. Partiamo alla scoperta della sua identità, dalla biografia alle curiosità che la riguardano.

Chi è Nicole Poturalski e dove vive?

Nicole Poturalski è una modella tedesca, originaria di Berlino, ed è nata nel 1993. Si è affermata nel settore con il nome Nico Mary, e sarebbe stata scoperta da un talent scout all’età di 13 anni mentre si trovata in vacanza… a Disneyland Paris!

Per via del suo lavoro, riferiscono i tabloid britannici, si dividerebbe tra la sua Germania e gli Stati Uniti, vivendo per molti mesi all’anno nel cuore scoppiettante di Los Angeles.

Su Instagram, dove compare come “Nico Potur”, un trionfo di follower (ne conta decine di migliaia) e tantissime immagini che lasciano il segno. Stando a quanto emerso sulla sua carriera, dentro e oltre la passerella, avrebbe conquistato in breve tempo le copertine delle più prestigiose riviste (come Elle), e sarebbe sotto contratto per due agenzie di moda (una tedesca e una americana).

Chi è il marito di Nicole Poturalski?

Nella vita privata della modella tedesca ci sarebbero le nozze con Roland Mary, imprenditore connazionale più grande di lei di circa 40 anni con cui avrebbe avuto un figlio, di nome Emil.

Secondo Page Six e Daily Mail, la coppia vivrebbe un “matrimonio aperto“, e lei usa il cognome del marito nel mondo della moda. Lui sarebbe il proprietario di un famoso ristorante di Berlino, il “Borchardt”, locale frequentato da molte celebrities tra cui… Brad Pitt!

Proprio intorno al rapporto tra il divo di Hollywood e Nicole Poturalsky si sono addensate le attenzioni della stampa rosa, secondo cui i due sarebbero diventati piuttosto intimi dopo un vero e proprio colpo di fulmine… e il coniuge non avrebbe fatto resistenza alla presunta love story. Roland Mary sarebbe stato già sposato 4 volte e avrebbe 5 figli.

Nicole Poturalski e Brad Pitt

Nel caldo agosto 2020, l’identità della modella tedesca è finita sotto la lente del gossip per uno scoop con Brad Pitt. Stando alle notizie rilanciate dai media di mezzo mondo, Page Six in testa, i due sarebbero fidanzati e l’attore l’avrebbe persino portata in Francia.

Galeotto, secondo quanto emerso, sarebbe stato un incontro nel ristorante del marito di lei, a Berlino, che la star del cinema frequenterebbe fin dal 2009. I due sarebbero stati avvistati insieme varie volte, persino a un concerto di Kanye West a Los Angeles…

4 curiosità su Nicole Poturalski

– La modella ama i bambini ed è impegnata nel sociale per la difesa dei diritti dell’infanzia.

– Adora viaggiare e ha una passione nota per l’Italia, oltre che per il vino e la lettura.

– Si narra che da bambina sognasse un futuro come biologa marina, la i primi passi nella moda e la successiva carriera stellare nel settore l’avrebbero definitivamente allontanata da questo proposito.

– Parla perfettamente 5 lingue.

