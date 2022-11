La storia di Alice Manfrini aveva interessato ed appassionato il mondo della rete. Lei, diventata celebre per aver deciso di condividere con il popolo di Tik Tok la sua battaglia contro il cancro, aveva visto il suo profilo personale crescere sempre di più fino ad arrivare a più di 40mila follower. E, proprio le persone che hanno imparato a conoscere ed apprezzare la battaglia di Alice, oggi piangono la sua prematura scomparsa.

La Manfrini aveva raccontato sui social la malattia, spiegando di aver scoperto il tumore al ginocchio, il sarcoma di Ewing, dopo alcuni dolori lancinanti.

I problemi erano iniziati a giugno 2020, quando Alice aveva iniziato ad avere i primi dolori che attribuiva all’eccessivo uso del tapis roulant.

Poi le diagnosi sbagliate da parte dei medici, che consideravano la macchia al ginocchio non preoccupante, fino alla notizia del sarcoma di Ewing ricevuta lo scorso febbraio, non appena la star di Tik Tok aveva concluso gli esami universitari.

Dopo aver deciso di raccontare la sua battaglia contro il cancro sui social, Alice Manfrini era diventata una delle celebrità della rete, ma nelle ultime settimane aveva fatto perdere le sue tracce.

Negli ultimi mesi le metastasi avevano raggiunto i nervi e un polmone, diffondendosi nel resto del corpo, e lo scorso 7 novembre la 24enne è morta.

