Si torna a parlare di Francesco Totti per la strana sparizione del cane del figlio Cristian: era un regalo fatto da Noemi Bocchi.

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai ufficiale. L’ex capitano della Roma non si nasconde più, anzi si mostra serenamente al fianco della nuova compagna con cui sta cercando casa nella zona di Roma Nord. Anche i figli nati dal matrimonio tra Totti e Ilary Blasi pare abbiano accettato di buon grado la relazione del padre con la flower designer romana. E, proprio quest’ultima, avrebbe fatto un regalo speciale a Cristian, primogenito del Pupone: Noemi pare abbia deciso di rendere felice il giovane con un cagnolino che, però, nelle ultime ore è misteriosamente scomparso.

Cristian Totti, il cane regalato da Noemi Bocchi è scomparso

A riportare la notizia è Dagospia, secondo cui il cane – Tyson – di Cristian Totti sarebbe sparito. “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! – si legge sul portale di informazione – . Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”.

Sulla questione, tuttavia, non è intervenuto nessuno dei diretti interessati e la notizia non è stata, al momento, né smentita né confermata.

Si attendono nuovi risvolti e, chissà, se anche il cane di Cristian Totti non venga a breve ritrovato così come è accaduto per il gatto Alfio della madre Ilary, sparito la scorsa estate e poi prontamente ritrovato da alcuni passanti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG