Francesco Totti è pronto ad una nuova vita. L’ex capitano della Roma sta per andare a vivere ufficialmente con Noemi Bocchi.

Sono passati solo pochi mesi dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma a quanto pare sono abbastanza per l’ex capitano della Roma per iniziare a tutti gli effetti una nuova vita. Il Pupone è pronto ad andare a vivere con Noemi Bocchi e adesso ci sono anche le foto che lo vedono impegnato a visitare la futura casa…

Totti e Noemi Bocchi andranno a vivere insieme

Francesco Totti

Già nelle scorse settimane si era parlato di un Francesco Totti pronto ad una nuova vita e prossimo a comprare casa in una zona di Roma ben lontana dalla precedente abitazione dove viveva con la sua famiglia e con Ilary Blasi.

Adesso, arrivano conferme e prove. Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato – non che si stessero nascondendo – proprio Totti e Noemi insieme in compagnia pure delle rispettive figlie. I due stavano per visitare quella che potrebbe essere la loro futura dimora.

“Francesco Totti va a vivere con Noemi. IL CAPITANO VA A VISITARE UN IMMOBILE DI PREGIO CON NOEMI BOCCHI, SUA FIGLIA ISABEL E LA FIGLIA DELLA COMPAGNA. A QUATTRO MESI DALLA SEPARAZIONE DA ILARY BLASI È PRONTO PER INIZIARE UNA NUOVA VITA E FORMARE UNA NUOVA FAMIGLIA”, queste le parole del settimanale riportate nella didascalia di un post social con la foto dell’ex capitano della Roma e della sua nuova compagna.

Di seguito lo scatto pubblicato da Chi Magazine in un post su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG