50 anni e non sentirli: Miriana Trevisan ha festeggiato in queste ore il compleanno e lo ha fatto con una festa con tanti amici anche Vip.

Più bella che mai, alla faccia dei 50 anni (ci permettiamo di dire). Miriana Trevisan ha festeggiato in queste ore il momento molto importante e lo ha fatto con le sue persone e affetti più cari. Sui social alcune immagini della super festa organizzata per questa data particolare. Presenti anche tanti volti noti dello spettacolo…

Miriana Trevisan: chi c’era al party dei 50 anni

Miriana Trevisan

Come anticipato, Miriana Trevisan ha festeggiato alla grande i suoi 50 anni e lo ha fatto a Roma. Per lei una reunion tra ex stelle di ‘Non è la Rai’ e tanti altri volti Vip tra cui anche ex coinquilini del Grande Fratello Vip.

Non poteva mancare al super party in un ristorante giapponese a Ponte Milvio, l’ex marito Pago e loro figlio di 13 anni Nicola.

Presenti anche Giucas Casella, Patrizia Pellegrino e Stefania Orlando così come Laura Freddi e Antonella Elia. Presente anche Manila Nazzaro e Matilde Brandi e pure Beppe Convertini, Fabiola Sciabbarrasi e Milena Miconi.

Curiosamente c’erano anche Lulù, Clarissa e Jessica Selassié conosciute dalla showgirl al GF. Sui social, come detto, le immagini e alcuni momenti della festa con tanti scatti, moltissimi sorrisi e grande felicità.

Di seguito un post Instagram della donna con una dedica speciale agli amici e a tutte le persone che le hanno fatto passare una splendida giornata nel giorno del suo compleanno:

