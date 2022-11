Pioggia di critiche per Federico Fashion Style che è stato attaccato in alcuni recenti post social con commenti molto duri. Il motivo.

Federico Fashion Style è finito nell’occhio del ciclone dopo la separazione dalla sua compagna di una vita, Letizia Porcu, madre di sua figlia. Il motivo è da ricercare in alcune sue recenti parole a Verissimo che, a quanto pare, non hanno trovato conferma nei suoi atteggiamenti nella vita di tutti i giorni e, per giunta, ben documentati sui social…

Federico Fashion Style: le accuse e le critiche

Federico Lauri Fashion Style

Come anticipato, la premessa relativa a questa pioggia di critiche verso Federico Fashion Style, è da ricercare nelle sue parole rilasciate solamente pochi giorni fa a Verissimo.

Lauri, questo il suo reale cognome, aveva raccontato di stare molto male dopo essersi detto addio dalla sua compagna di una vita, e madre di sua figlia, Letizia Porcu. “Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile. E’ stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”, ha detto l’hair stylist riguardo la separazione con la compagna.

Parole a cui, però, non hanno fatto seguito i comportamenti nella vita di tutti i giorni. Lauri, infatti, ha pubblicato alcuni scatti decisamente ironici e in momenti di divertimento che hanno scatenato non poche critiche. “Un uomo distrutto proprio”, “Ma non eri morto dalla tristezza?”, “Sei un pagliaccio”.

Insomma, dove sta la verità? Va detto che Federico ha precisato nella didascalia del post criticato: “Quando sei GAME OVER non c’è più niente da fare. Quindi divertiti”.

Di seguito un recente post Instagram del noto hairstylist dove è possibile leggere molti commenti durissimi con critiche e, purtroppo, anche qualche insulto:

