Stop per Caduta Libera su Canale 5 e Gerry Scotti non la prende benissimo: la reazione e cosa ha detto ‘contro’ Mediaset.

Un programma di successo e da record, eppure, durante i Mondiali di calcio, ‘Caduta Libera’ si fermerà. Il noto game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti dovrà fare i conti con il cambio di programmazione e questo porterà alla messa in onda di vecchie puntate, delle repliche. Tale decisione che è arrivata dai piani alti ha scatenato l’ira del presentatore…

Gerry Scotti, la reazione con Mediaset dopo stop a Caduta Libera

Come detto, pare proprio che Mediaset abbia deciso di mandare in onda delle repliche di Caduta Libera nel periodo del Mondiale di calcio. Una decisione che non è per nulla piaciuta a Gerry Scotti almeno stando a quanto sottolineato da DavideMaggio.it. “Stando a quanto ci risulta, il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset”, le parole del noto sito.

Inoltre, pare che nel corso dell’ultima puntata ci sia stata pure una non tanto velata frecciata proprio a Mediaset: “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo […] Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno Una Casa nella Prateria”, le parole di Scotti con riferimento al programma La Ruota Mundial condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali in America.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del conduttore al momento di festeggiare le 1000 puntate del game show:

