Michelle Hunziker e Anna Tatangelo sono state recentemente ospiti del popolare programma televisivo “Verissimo” su Canale 5, dove hanno discusso del loro coinvolgimento nel nuovo show “Io Canto Family”.

Questo programma rappresenta una novità per il canale, con giovani talenti che cantano in duetto con un membro della famiglia. Hunziker, entusiasta del nuovo format, ha preso il testimone da Gerry Scotti, promettendo un’evoluzione significativa del concetto originale.

Michelle Hunziker e Anna Tatangelo: arriva un nuovo show per le famiglie italiane

“Sono molto contenta che ci sia qua Anna, siamo collaudate a lavorare insieme. Lei è una donna incredibile, con i valori tutti al posto giusto“, ha dichiarato Hunziker riguardo alla sua collega e amica Tatangelo.

Anna Tatangelo

Le due artiste non sono solo colleghi, ma anche amiche strette, come evidenziato dalle parole della nota cantante: “Lei ha la mia stima come donna, mi ha dato un sacco di consigli negli anni“.

Questa collaborazione ha già visto le due star esibirsi insieme in passato nel programma “All together now”, e promettono ulteriori performance insieme in “Io Canto Family”.

Anna Tatangelo, inoltre, ricoprirà il ruolo di coach per una delle squadre nel programma, portando la sua esperienza e sensibilità nel guidare giovani talenti.

“Rovazzi vi sopprenderà, sembra nerd ma è una delle persone più sensibili che ho conosciuto“, ha aggiunto la nota conduttrice, rivelando che anche il popolare Fabio Rovazzi farà parte della giuria.

La vita professionale e privata delle due artiste

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto alle due come hanno gestito il successo e la maternità in giovane età.

“Non ho mai avuto questa sensazione di aver perso qualcosa. Quando sono diventata mamma ero contentissima, anche consapevole che un figlio non mi avrebbe mai tolto la possibilità di realizzarmi, di lavorare“, ha risposto Hunziker.

Tatangelo ha condiviso sentimenti simili, sottolineando come, nonostante le sfide, sia grata per la sua vita: “In parte sì, bruci un po’ le tappe, però, dall’altra parte alla fine era quello che volevo veramente. Mi sento fortunata e grata di tutto ciò che ho nella vita“.

Ha anche parlato del suo rapporto con il figlio, esprimendo grande orgoglio e soddisfazione. La cantante si è mostrata da poco felice con un nuovo amore.

A seguire, un post su Instagram delle due artiste a Verissimo: