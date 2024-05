Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, professori ad “Amici”, parlano della loro esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Ad “Amici”, il celebre talent show ideato da Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si confermano non solo come pilastri del programma, ma anche come una coppia professionale affiatata e complice.

Recentemente, in un intervista a “Verissimo”, hanno raccontato: “Siamo molto felici della nostra squadra. Anche se non ci siamo noi, loro vanno avanti“.

I due professori non si sono limitati a raccontare la loro esperienza nel talent show ma con Silvia Toffanin hanno parlato della loro vita privata.

Alessandra Celentano

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si raccontano a Verissimo

Le emozioni si fanno intense quando Zerbi riflette sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi, che considera quasi paterno: “è come se avessimo tanti figli“, dice commosso. Parlando della sua vita privata, il conduttore radiofonico racconta della perdita del padre.

“La vita mi ha tolto un papà che mi è stato donato. Quando ti arriva un grande regalo, è anche più doloroso quando te lo strappano tra le mani“, dice commosso.

Anche Alessandra Celentano si apre riguardo le guide importanti della sua vita, i suoi genitori, menzionati con amore nel suo libro: “I miei genitori sono stati una grande guida. La perdita dei genitori è qualcosa che dobbiamo vivere ma è difficile da ingoiare“.

Rudy Zerbi, poi, non esita a mostrare il suo lato più umano e vulnerabile, riflettendo sugli errori fatti nel corso della vita. “Ho fatto tanti errori nella vita“, racconta, citando il suo libro “Se non sbagli non sai che ti perdi”.

I due professori si aprono sull’amore

Nel corso di una conversazione che tocca vari aspetti della vita personale e professionale, Alessandra Celentano loda Zerbi per le sue qualità di padre: “Lo vedo, lo ascolto è un bravo papà. Lo fa proprio d’istinto, con amore e grande dignità“.

Infine, parlando dell’amore, Rudy Zerby condivide un messaggio positivo: “L’amore va molto bene, sono molto felice. Ho scoperto che amare non è soffrire ma stare bene“. Questa rivelazione personale mostra un Rudy Zerby rinnovato e contento del suo stato emotivo attuale.

La maestra, invece, si conferma ancora single ed afferma ironicamente: “Se succederà qualcosa, faremo un edizione straordinaria“.

A seguire, un post su Instagram che ritrae i due professori di Amici: