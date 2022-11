Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stanno tornando insieme? Non si sa ma l’imprenditore è tornato a parlare della loro situazione.

Rompe, ancora, il silenzio Tomaso Trussardi e lo fa al Corriere della Sera facendo alcune precisazioni in merito alle indiscrezioni che lo riguardano da vicino e che chiamano in causa anche Michelle Hunziker e la loro famiglia.

Tomaso Trussardi: la storia con Michelle e non solo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

“Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco ad un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”, ha esordito Tomaso Trussardi al Corriere.

“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse: so che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio”.

E proprio a proposito di questo, ma parlando di quanto vissuto dalla Hunziker con l’ormai ex Angiolini: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Infine sul suo reale rapporto con la showgirl: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

Sui social e su come ogni loro contenuto venga poi strumentalizzato: “Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”.

Di seguito un recente post Instagram della Hunziker dalle Dolomiti dove sarebbe andata in compagnia proprio di Trussardi:

