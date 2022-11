Al Bano non ci sta e parla delle sue spese esagerate dovute anche al caro bolletta. Il cantante si è sfogato per questa situazione delicata.

Torna a parlare Al Bano e, questa volta, non per questioni legate alla guerra in Ucraina o all’ennesimo appello a Putin. Il cantante si è concentrato in modo particolare su qualcosa che sta vivendo sulla propria pelle: il caro bollette.

Al Bano, lo sfogo per le bollette

Al Bano Carrisi

Ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, Al Bano si è sfogato a proposito del caro bollette che sta investendo l’Italia: “È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione”, le sue parole. Poi un esempio pratico con tanto di numeri: “Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse qualcosa. È assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatico”.

Ma le parole dell’artista di Cellino San Marco sanno anche di beffa visto che qualcuno via social lo attacca ipotizzando che lui sia molto ricco e possa permettersi anche queste spese: “Alcuni mi commentano e dicono ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

Nel corso dell’intervista anche un passaggio sulla fine del rapporto con Romina Power: “Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. […]. Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Lei sentì il bisogno di tornare in America. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza”.

Di seguito un recente post Instagram che riguarda il cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG