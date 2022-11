Confessioni social per Clizia Incorvaia che ha risposto ad alcune domande dei fan anche molto private e relative ad argomenti importanti.

In questi giorni si sta parlando molto di sua sorella Micol, entrata al GF Vip, ma Clizia Incorvaia non è mai sparita dai radar social e della tv. In queste ore la donna ha voluto rispondere in un intenso Q&A con i fan su Instagram ad alcune domande relative alla sua vita privata. Spiccano anche temi importanti come la depressione post-partum.

Clizia Incorvaia e la depressione post-partum: le parole

Clizia Incorvaia si è aperta su diversi temi legati al proprio privato ed in particolare su uno molto delicato relativo alla depressione post-partum. L’influencer, compagna di Paolo Ciavarro, ha ammesso di aver avuto problemi a gestire il suo umore nei primi mesi dopo il parto del secondogenito rendendosi conto di avere tutti i sintomi di quella che viene definita appunto come depressione post partum. Una problematica di cui si parla poco a detta sua ma che in realtà colpisce tante donne.

“Si parla sempre della bellezza del fatto che siamo diventate mamme ma non si parla mai di depressione post partum a cui sono soggette il 70-80% delle donne”, ha esordito Clizia. “Spesso ci capita di piangere senza motivo. Anche io ho sentito questa cosa, specie in questa ultima gravidanza soprattutto, ed è normale dato lo squilibrio ormonale. Di solito è un fenomeno transitorio di cui non bisogna spaventarsi, ovviamente se dura più nel tempo è opportuno contattare uno specialista. Non dovete avere paura di quello che vi accade e neanche paura di rivolgervi a specialisti. Se vi sentite sempre tristi e piangete sempre è giusto che sentiate uno psicoterapeuta”.

Di seguito un recente post Instagram con tutta la famiglia:

