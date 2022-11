Solite polemiche a Uomini e Donne, ma questa volta anche Maria De Filippi ha detto la sua nei confronti di Ida Platano.

Non mancano le sorprese e le discussioni a Uomini e Donne ma questa volta protagonista anche la padrona di casa, Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto dire la sua sulla situazione che vede coinvolti tre personaggi del trono over: Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza ma soprattutto Ida Platano.

Uomini e Donne: Maria De Filippi e le parole a Ida

Maria De Filippi

Le solite discussioni tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua a seguito della loro, ormai passata, frequentazione, hanno portato i due a ballare e la donna dire qualcosa nell’orecchio dell’uomo. Una cosa che non è passata inosservata al pubblico in studio e neppure a Ida Platano che ha avuto da ridire sulla vicenda.

Proprio la sua reazione ha scatenato, in un certo senso, Maria De Filippi che le ha detto senza mezzi termini: “Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta! Ma se tu dichiari il contrario, lui come a saperlo? Tu dici ‘non ho voglia di vederti e di chiarire’ e ti aspetti che lui venga? Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda alla verità, ma tu non puoi pensare una cosa simile”, ha detto la conduttrice. E ancora: “A me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni! Ma che deve fare di più?”.

Parole che hanno scatenato i commenti social del popolo di Uomini e Donne con diversi utenti, specie su Twitter, che si sono esaltati per la reazione della Queen di Canale 5. “Grande Maria”, “Mitica Maria che ha messo al tappeto Ida”, alcuni dei commenti arrivati.

Di seguito uno dei tanti post su Twitter che esaltano la presa di posizione e la “tirata d’orecchie” della De Filippi a Ida:

Il mio sogno :la furia mariana contro Idalagna #uominiedonne — 🐍falsa dalla testa ai piedi 🐍🐍🐍 (@missposto) November 8, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG