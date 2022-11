Ilary Blasi smentisce con ironia il flirt con Edmondo Israilovici attribuitole dalla stampa rosa: la ex moglie di Totti interviene sui social.

Solo alcuni giorni fa, i giornali di cronaca rosa mostravano Ilary Blasi a cena con l’immobiliarista Edmondo Israilovici. In realtà, i due non erano stati avvistati da soli, ma in compagnia di altri amici. Eppure, era bastata la vicinanza tra loro a scatenare il gossip sul presunto nuovo flirt della conduttrice Mediaset. Imbracciato lo smartphone, la Blasi ha ironizzato sui pettegolezzi mostrandosi proprio insieme a Edmondo, detto semplicemente Mondo.

Ilary Blasi smentisce il gossip

“Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo – ha esordito Ilary su Instagram con una serie di storie – . Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta”.

A cena in compagnia di Israilovici e di altri amici, la ex moglie di Totti ha continuato ad ironizzare sul gossip. “Com’era il titolo della copertina? Il Mondo di Ilary – ha aggiunto, rivolgendo poi una domanda scherzosa all’amico – . Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici? Dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato?”.

Tra la conduttrice e l’immobiliarista, in realtà, c’è un’amicizia decennale. “Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me – ha aggiunto la Blasi – .Donne, Mondo è single. Vi lascio il tag, approfittatene”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG