Dayane Mello interviene per smentire categoricamente il flirt con Luciano Punzo: il concorrente del Gf Vip ne aveva parlato nella casa.

Cosa c’è di vero nel racconto di Luciano Punzo che, poco dopo la diretta del Grande Fratello Vip, si era lasciato andare ad alcune rivelazioni secondo cui avrebbe avuto un flirt con Dayane Mello? A detta della modella brasiliana ed ex concorrente del reality show di Canale 5, le parole di Punzo non corrisponderebbero al vero. Anzi, Dayane è apparsa abbastanza infastidita da quanto raccontato e lo ha accusato di essere alla ricerca di visibilità.

Dayane Mello, nessun flirt con Luciano Punzo

Non appena la modella ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Luciano sul loro presunto flirt, ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza.

Con una Instagram story, la Mello ha commentato: “La riservatezza deve essere una delle principali qualità di un vero uomo! Quindi pure se fosse stato vero, non vai in giro a raccontarlo!”.

Adirata e infastidita per quanto accaduto, Dayane ha aggiunto: “Ma guarda, è veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato un vero uomo nó abri la bocca per parlare, che tristezza!”.

Secondo la modella, quindi, il flirt con Punzo sarebbe frutto dell’invenzione di quest’ultimo ma, qualora fosse mai esistito, lui non avrebbe mai dovuto parlarne pubblicamente.

