Il nome di Dayane Mello torna ad essere protagonista del Gf Vip: un concorrente avrebbe avuto un flirt con lei alcuni mesi addietro.

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste delle passate edizioni del Gf Vip e il suo nome era tornato a circolare nelle ultime settimane come ipotetica nuova concorrente della casa. Lei, poi, ha voluto categoricamente smentire, ma dopo la diretta di ieri, si è tornato a parlare di lei. Il motivo? Il flirt che la Mello avrebbe avuto con uno dei nuovi inquilini di Cinecittà. Stando alle dichiarazioni di Luciano Punzo, lui e la modella sarebbero stati insieme per un breve periodo.

Luciano Punzo e Dayane Mello, il flirt

In un momento di confronto con Sarah Altobello, Luciano ha raccontato come, crescendo, selezioni le persone alle quali affiancarsi, facendo ben attenzione alle donne dello spettacolo.

“Non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare – ha raccontato – . Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello”.

“Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei – ha svelato lui – . Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito”.

“Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo’. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo. Questa sorta di paura in un certo senso era stimolante”, ha confessato ancora Luciano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG