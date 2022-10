Dayane Mello allo scoperto sul GF Vip, l’eventualità di entrare come concorrente di questa edizione e il no per “colpa” dell’attuale cast.

Polemiche e discussioni dentro, frecciate e tanti altri commenti, non sempre positivi fuori. Questa edizione del GF Vip fa parlare e non poco e pure Dayane Mello ha voluto dire la sua anche in cocomitanza delle voci che la volevano tra le individualità prossime ad un nuovo ingresso nella casa.

Dayane Mello contro il cast del GF Vip: le parole

Dayane Mello

Da quanto si vocifera, al GF Vip starebbero cercando nuovi concorrenti per dare ancora maggiore linfa a questa edizione e il nome di Dayane Mello era tra quelli che sarebbero stati probabilmente scelti. Eppure, la modella, come sottolineato da Today, ha detto no per una ragione ben precisa.

“Quindi chiariamo questa roba qua, ragazzi. Non lo faccio! Semplicemente per una cosa mia. Ho provato un po’ delle sensazioni la settimana scorsa. Magari avevo anche delle richieste per andare lì a fare il GF. Ma non voglio. Non voglio far parte di questo cast e a queste persone, perché hanno fatto veramente dei danni a tante persone dentro. No, semplicemente se non ci fossero quelle persone lì dentro forse… Se ci fossero persone con un po’ più di tatto. Poi sembrano tutti dei personaggi, nessuno sembra vero. Vogliono copiare protagonisti delle altre edizioni”, ha proseguito come ripreso da Gossip e Tv.

Insomma, la Mello non prenderà parte a questa edizione del reality: “Sono felice di questa scelta, state tranquilli: io non entro al GF”, ha concluso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

