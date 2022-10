Tra le protagoniste della prossima edizione di Pechino Express, Giorgia Soleri è stata travolta dalle critiche: ecco cosa è successo in rete.

Giorgia Soleri ha ufficializzato la sua partecipazione a Pechino Express in coppia con l’amica Federica Fabrizio, influencer e attivista. “Andiamo a Pechino Express – ha scritto la fidanzata di Damiano dei Maneskin su Instagram – .Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto “fake it till you make it” perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora!”.

Critiche contro Giorgia Soleri: il motivo

La notizia della partecipazione della Soleri a Pechino Express, però, ha sollevato una serie di critiche da parte del web.

Il motivo? Le malattie di cui lei ha raccontato di soffrire: vulvodinia, endometriosi e, recentemente, fibromialgia.

Secondo una buona fetta del web sarebbe impossibile partecipare ad un reality show impegnativo come Pechino Express con tutte le patologie di cui soffre Giorgia. Qualcuno, quindi, ha anche messo in dubbio che siano vere le dichiarazioni della Soleri.

Lei, per il momento, ha scelto di non replicare agli hater.

