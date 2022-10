Nikita Pelizon sembra essere un personaggio scomodo nella casa del Gf Vip. Cristina Quaranta, eliminata al televoto, aveva più volte manifestato la sua antipatia nei confronti della modella ma, anche ora che è fuori da Cinecittà, pare che per la Pelizon non ci sia pace. A puntare il dito contro di lei lasciandosi andare ad affermazioni choc è stata Elenoire Ferruzzi.

Il popolo di Twitter non è rimasto indifferente davanti alle esternazioni della Ferruzzi contro Nikita. In seguito ad una bruciatura di Daniele Dal Moro, infatti, Elenoire ha asserito che l’incidente sia stato causato dalla Pelizon.

“Mettilo sotto l’acqua fredda perché ti ustiona l’acqua bollente. È il malocchio, amore. Quella lì”, ha commentato riferendosi alla modella.

Ma la Ferruzzi, ancora convinta dell’esistenza del malocchio, non si è placata e ha aggiunto più tardi: “Daniele si è bruciato perché quella lì è una porta iella”.

Il web, ascoltando le dichiarazioni di Elenoire, si è sollevato in coro chiedendo che Alfonso Signorini possa intervenire su quanto accaduto.

