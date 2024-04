Stefano De Martino è pronto a ereditare i programmi di Amadeus, da Affari tuoi a I soliti ignoti. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa Rai.

Per la prossima stagione televisiva, potrebbe esserci un nuovo volto al timone di due celebri programmi Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino è in trattativa con la Rai per prendere il posto di Amadeus, conducendo Affari Tuoi e I Soliti Ignoti. Sarà pronto il conduttore televisivo a ereditare i programmi più importanti di Amadeus?

Ecco svelati i dettagli sulla trattativa in corso tra il ballerino e la Rai.

Stefano De Martino successore di Amadeus

L’idea di De Martino alla guida degli show di punta di Amadeus è stata lanciata da fonti autorevoli come TV Blog, che ha reso noto il possibile scenario televisivo in arrivo. Sembrerebbe che le trattative siano in fase avanzata, con incontri in corso tra le parti interessate.

Stefano de Martino

Se confermato, il passaggio di testimone da Amadeus a De Martino rappresenterebbe un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano. Affari Tuoi e I Soliti Ignoti sono programmi di grande successo, e il loro futuro con De Martino potrebbe portare nuove dinamiche e freschezza al pubblico Rai.

Ma vediamo cosa prevede il nuovo contratto di De Martino.

Il nuovo contratto Rai di Stefano De Martino: cosa prevede?

Secondo quanto riportato, il contratto in via di definizione dovrebbe avere una durata triennale e coinvolgerebbe De Martino nell’access time di Rai 1, oltre ad altri progetti futuri. Inoltre, si vocifera anche di una possibile continuazione di De Martino a programmi come Stasera tutto è possibile, ampliando così il suo ruolo all’interno della rete Rai.

Tuttavia, sembra che il Festival di Sanremo 2025 non sia tra i progetti in programma per De Martino, con altre personalità già favorite per condurre l’evento. Ciò nonostante, pare proprio che il legame tra De Martino e la Rai sia destinato a consolidarsi ulteriormente negli anni a venire.