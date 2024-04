La bellissima showgirl Michelle Hunziker si è raccontata sulle cose che per lei hanno davvero valore nella vita, famiglia in primis.

Quali sono le cose che davvero contano nella vita per essere felici? A provare a rispondere a questa domanda è stata Michelle Hunziker che in queste ore è stata intervistata da un magazine svizzero dove ha avuto modo di raccontare quelle che sono le sue esperienze su questo argomento. La donna si è confessata a Schweizer Illustrierte, come riportato da Leggo.

Michelle Hunziker, la vera felicità

Michelle Hunziker

La showgirl ha spiegato prima di tutto quali siano le gioie della sua vita e, senza fare troppi giri di parole ha chiamato in causa la sua famiglia: “Chiaramente le mie figlie. Aurora, che a 27 anni è già mamma di un maschietto, il piccolo Cesare, e che mi ha fatto diventare grande, così come le mie due figlie più piccole Sole e Celeste, che oggi hanno dieci e nove anni”, ha detto la bella Michelle.

Sempre sulle cose importanti della vita, la Hunziker ha aggiunto: “Oggi so cosa è veramente importante per me, cosa mi aspetto dalla vita e dalle persone che amo”. Alla domanda se la felicità senza soldi fosse possibile, la conduttrice ha replicato: “Naturalmente! Ad esempio, donando amore, affetto, tenerezza – attraverso un abbraccio, uno sguardo amorevole o un sorriso”.

Il premio vinto dalla svizzera

A proposito della felicità, nei giorni scorsi la Hunziker è stata premiata con il famoso Le prix de joie’, ovvero il premio alla gioia. Un riconoscimento importante a chi porta felicità nelle case delle persone.

In quell’occasione, la conduttrice aveva spiegato che, al netto del suo essere sempre sorridente, anche lei non è certo immune dalla tristezza. “Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… quelli li gestisco nel privato come deve essere. Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine. Grazie di cuore”, erano state alcune delle parole della donna nel post Instagtam successivo alla ricezione del premio in Patria.