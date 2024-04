Intervista a tu per tu con Giulia Salemi per Giulia De Lellis che ha parlato anche di chi, tra le influencer, l’abbia delusa nel tempo.

Intervenuta come ospite nel podcast di Giulia Salemi, ‘Non solo x moda‘, Giulia De Lellis ha avuto modo di affrontare tantissimi argomenti. Non solo quelli legati alla sua situazione sentimentale e agli amori passati, ma anche tematiche ben diverse, come il rapporto con alcune influencer, amiche o ex tali. In questo senso non sono mancate diverse “frecciatine”…

Giulia De Lellis, le rivelazioni sulle altre influencer

Giulia De Lellis

Parlando con la Salemi e non trattenendosi affatto, la De Lellis ha spiegato di essere rimasta particolarmente delusa, in passato, da qualche “collega” influencer. La bella Giulia ha, infatti, rivelato, pur senza fare nomi: “Però le ho perdonate. Nel senso, se le incontro le saluto, ma non hanno più niente a che fare con me. Ho sofferto. Ma non per il problema”, ha spiegato.

“Per come loro si sono comportate davanti al problema. Stiamo parlando di cose che non si fanno ad un’amica, ci sono delle regole. Non bisogna farsi i fidanzati o gli ex fidanzati delle amiche. Lo sanno tutti”.

La verità sul “ritorno” dei Damellis

Nel faccia a faccia con la Salemi – di cui è stato condiviso un estratto su Instagram in un post – non è mancato anche un passaggio molto interessante sui rumors che la vorrebbero essersi riavvicinata allo storico ex, Andrea Damante.

“Ho letto Damellis is back”, ha spiegato la padrona di casa confrontandosi con la sua ospite e chiedendo dettagli.

In questo senso, la De Lellis non ha fatto mancare con grande precisione la spiegazione sul reale rapporto con l’ex: “No ragazze, questa persona nella mia vita c’è è ci sarà per sempre. Abbiamo avuto rapporti molto travagliati, divertenti, ci siamo odiati ma anche tanto amati”, le sue parole.