Tale padre, tale figlio. Il giovane José è pronto a seguire le orme di papà Amadeus e si appresta a diventare conduttore…

Sulle orme di Amadeus, anche suo figlio José sembra destinato a poter percorrere una carriera da conduttore. Per il ragazzo, infatti, è in arrivo un ruolo importante al timone di un podcast che si occuperà di intrattenere il pubblico durante l’Eurovision Song Contest 2024. In queste ore sarebbero arrivati tutti i dettagli.

Amadeus, il figlio José pronto alla conduzione

Amadeus

Il figlio di Amadeus, José Sebastiani, partirà per l’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà in Svezia, dove dal 7 all’11 maggio. Attenzione, però, ovviamente per lui nessun debutto come cantante, bensì come conduttore di un podcast.

Per la verità, il 15enne farà parte dei ’40 adolescenti ancora senza pass’ e sarà uno speaker del nuovo podcast ‘Stonati a Eurovision’, realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria.

Da quanto si apprende, si tratterebbe di un progetto che racconta il lato segreto dell’evento musicale, il più seguito di tutta l’Europa. Il podcast è realizzato per Raiplay Sound da Radioimmaginaria ed diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Il ruolo di José

Come è possibile vedere dai canali social di Radioimmaginaria, il figlio di Amadeus fa parte del team di speaker da tempo e avrà modo di raccontare con grande gioia e passione le sensazioni sulla musica e le canzoni dell’Eurovision.

In diversi post Instagram, José aveva già fatto vedere le sue doti comunicative e adesso avrà ulteriormente modo di mettersi in evidenza.

Non sappiamo se vorrà fare la carriera di suo padre ma indubbiamente questo step rappresenta un primo passo importante. Staremo a vedere come se la caverà. L’appuntamento con l’evento e con l’interessante podcast è previsto, come detto, dal prossimo dal 7 maggio fino all’11.