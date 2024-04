Usciti da Uomini e Donne con grande gioia, Raffaella e Brando continuano la loro storia d’amore. La ragazza ha rivelato tanti dettagli curiosi.

La loro storia è stata molto apprezzata e seguita negli studi di Uomini e Donne e ora anche fuori. Dopo il “sì”, Raffaella e Brando hanno proseguito la relazione e adesso sembrano intenzionati a fare sul serio. La ragazza, infatti, intervistata da Fanpage, ha avuto modo di parlare anche di futura convivenza con l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Raffaella e gli amori passati

Maria De Filippi

La giovane Raffaella ha raccontato che prima di incontrare Brando a Uomini e Donne è stata protagonista di una brutta relazione tossica. La ragazza ha confidato a Fanpage: “Da novembre 2021 a maggio 2022. Non ho sofferto perché ho capito che non ci tenevo abbastanza”, ha ammesso.

“Questo mi ha permesso di andare avanti. Ho sempre pensato ‘Non vivrò mai una relazione tossica‘ e quando ho capito che la stavo vivendo, ho deciso di metterci subito un punto, non mi stava bene. Iniziano a reprimerti in un modo prima di farlo del tutto. Dovevo mettere la parola fine prima del disastro”.

La storia con Brando e la convivenza futura

Per fortuna, poi, l’esperienza nel talk show di Maria De Filippi con Brando che ha conquistato il suo cuore. I due adesso vivono separati: “Ora sono a Treviso da Brando. Ci stiamo organizzando con la lontananza. Quando andrò via da qui, verrà lui a Napoli. Per ora ci dividiamo”.

Nel loro futuro, però, sembra poterci essere la convivenza a cui entrambi stanno pensando: “A grandi linee sì. Il pensiero c’è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo”.

Non mancano, al netto di un benessere di coppia generale, le litigate: “La distanza non ci aiuta, nascono piccole discussioni dovute alla gelosia, a visioni differenti sulle cose. Siamo autoritari e permalosi, quindi a volte si scatenano diverbi”.

