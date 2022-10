Manuel Bortuzzo è nuovamente single e Lulù Selassié, sua ex nella casa del Grande Fratello Vip, gli ha lanciato un appello.

Angelica Benevieri, ex di Manuel Bortuzzo, ha ufficializzato la fine dell’amore con il giovane sportivo che è stato protagonista della passata edizione del Gf Vip. Ad oggi, dunque, lui pare essere single e, nelle ultime ore, Lulù Selassié è tornata a parlare della relazione che li ha visti coinvolti dentro – e fuori – le mura di Cinecittà. Dopo la rottura, avvenuta con un comunicato Ansa da parte di Bortuzzo, la giovane principessa ha scelto il silenzio, ma non ha nascosto la grande sofferenza provata per quanto accaduto.

Lulù cerca ancora Manuel: “Sentiamoci”

Ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, la Selassié è tornata a parlare di Manuel, definendolo il grande amore della sua vita.

Tra loro, dopo la rottura, non ci sono stati più contatti e, ora che il dolore della fine sembra essere ormai un lontano ricordo, Lulù non ha nascosto il desiderio di poter tornare a sentire Bortuzzo, anche solo in amicizia.

“[…] Quando credi in un amore poi ovvio che è una delusione grandissima quando finisce – ha spiegato lei – . Comunque gli voglio bene e gli auguro il meglio dalla vita. È una persona bellissima e con lui sono stata benissimo”.

“Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia – ha aggiunto – . Soprattutto perché si sono condivise cose speciali e forti. Un amore così unico e forte…poi è brutto rimanere senza parlare. Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita”.

Infine, l’appello della Selassié a Bortuzzo: “Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo…possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei”.

