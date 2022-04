La coppia nata al GF Vip 6 ha annunciato la rottura, i fan avevano pensato a uno scherzo ma arriva la conferma anche da parte di Lulù che spiega i motivi della rottura.

Si parlava di crisi di coppia in modo insistente e sembra proprio fosse vero. Nonostante Manuel e Lulù convivessero e avessero dei progetti per il futuro, la coppia ha annunciato la rottura. I fan sono sconvolti dalla notizia considerando che gli ex gieffini si sono dichiarati parole e intenzioni molto forti. Ad intervenire sui presunti motivi della rottura è la principessa etiope che sostiene che la colpa sia di “terze persone”.

Lulù e Manuel si sono ufficialmente lasciati: l’annuncio social

Una foto della coppia insieme

Come riporta Caffeina, a dare l’annuncio sui social è Manuel Bortuzzo che dichiara: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Dopo queste parole numerosi fan hanno pensato ad uno scherzo orchestrato dalla coppia ma arriva la conferma di Lulù con una storia Instagram. La principessa etiope spiega quali sono stati i motivi della rottura: “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Persone che non ci hanno mai dato…” L’ex gieffina molto probabilmente si riferisce alla famiglia dell’ex nuotatore che non sembra averla mai accettata.

