Tra i due naufraghi si è creata parecchia tensione, Cicciolina si è infuriata con l’attore dicendo tutto quello che non era riuscita a tirar fuori prima.

Ilona Staller è uscita a causa del televoto e sta tentando la fortuna nella Playa alternativa dove cercherà di rientrare nel gruppo dei naufraghi. Prima di abbandonare i suoi compagni però Cicciolina ha avuto un duro confronto con Nicolas Vaporidis. I due naufraghi erano stati protagonisti di precedenti tensioni mai del tutto chiarite.

Ilona si infuria con Vaporidis ma lui si scusa

Come riporta Caffeina, durante un confronto tra nominati e i loro “nemici” Ilona Staller ha avuto un duro confronto con Nicolas Vaporidis. La naufraga dichiara: “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie e cose non vere” tuona Ilona e riprende: “Tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!“. A questa frase l’attore dichiara: “Ti chiedo scusa. Quelle parole le ho dette con Edo in un contesto come di uomini al bar, risentendole non mi sono piaciute. Ti prego di perdonarmi per aver usato quelle parole, io ho un grande rispetto di te come artista. Il pensiero di te giocatrice l’ho detto in modo brutto ma è quello che penso, umanamente con te non ho nulla“.

In studio questo momento ha suscitato delle risate a causa dell’insistenza di Ilona ma Vaporidis ha preso la situazione molto seriamente e si è scusato con la naufraga.

