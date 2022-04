Il figlio di Gigi D’Alessio è stato eliminato da Amici, non sono mancate le polemiche dovute al suo cognome e ora il cantante rompe il silenzio dopo l’uscita dal talent show.

Questa edizione di Amici è stata segnata dalla partecipazione di Luca d’Alessio (in arte LDA), figlio del noto cantante napoletano. La sua presenza nel talent show, naturalmente ha raccolto polemiche a causa del suo cognome e di presunte raccomandazioni. Il cantante però, si è fatto strada con il suo talento ed è riuscito a farsi amare dal pubblico. Dopo la sua eliminazione, LDA rompe il silenzio e parla dell’esperienza nel programma.

Le dichiarazioni di LDA

Con un video sui social, LDA rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici. Come riporta Fan Page, il cantante dichiara: “Ragazzi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state regalando. È stata un’esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all’ultima persona.” Poi il ragazzo rivela che il 18 farà un annuncio importante: “Devo darvi una bella notizia“.

LDA ritorna sui social, con queste parole, dopo l’eliminazione di ieri sera 🔥#Amici21 pic.twitter.com/HVoIi3wH14 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 24, 2022

Ecco il video di LDA

Nonostante i pregiudizi dovuto al fatto di essere figlio di Gigi D’Alessio, LDA si è dimostrato talentuoso e con un percorso artistico interessante. Anche Maria De Filippi ha voluto spendere delle parole in merito al suo legame con il padre: “Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale“.

