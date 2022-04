L’ex gieffina ha raggiunto un notevole traguardo nella lotta per il diritto all’oblio oncologico e quindi avere la possibilità di adottare una volta guarita dal tumore.

Carolina Marconi è impegnata nella lotta per il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. La legge non le consente di adottare un bambino a causa del suo tumore, dal quale l’ex gieffina è guarita. L’influencer ha dunque iniziato una raccolta firme che, oggi, ha raggiunto un notevole traguardo.

Le dichiarazioni di Carolina Marconi

Dopo aver combattuto e sconfitto il tumore al seno, l’ex gieffina ha deciso di adottare un bambino. Da qui nasce la denuncia della Marconi che ha svelato come la burocrazia le impedisca di realizzare la maternità, a causa del suo tumore. Come riporta Vanity Fair, Carolina dichiarava: “Io e Alessandro siamo andati dall’assistente sociale e abbiamo scoperto che non possiamo adottare un bambino, perché io ho avuto un tumore, devo aspettare cinque anni, non puoi chiedere un mutuo, un assicurazione, un prestito. C’è un po’ di discriminazione. Bisogna tutelare un bambino, ma chi lo dice che lo tuteliamo così? Lo tuteliamo lasciandolo in casa famiglia?“.

Per questo la modella ha iniziato una raccolta di firme “per chiedere l’approvazione della legge sul Diritto all’oblio oncologico”. Oggi, con un post social, Carolina annuncia un bellissimo traguardo sulle firme: “60 mila volte grazie di cuore ..altre 40 mila firme ed arriveremo a quota 100 mila per chiedere l’approvazione della legge sul Diritto all’oblio oncologico ..uniti siamo una forza incredibile..grazie che Dio ve lo ripaghi in tante cose belle ..davvero grazie a tutti. Vi voglio bene.. non si molla“.

