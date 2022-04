L’attrice di “Grace and Frankie” ha parlato della morte e della vecchiaia e di come la pensa su entrambe le condizioni a 84 anni.

La bellissima e nota attrice Jane Fonda, in occasione di un’intervista alla CBS Sunday Morning, racconta cosa pensa della morte e della vecchiaia. L’attrice si dice felice di avere 84 anni e di riuscire ancora a lavorare e, sull’inevitabile corso degli eventi, sostiene che non gli dia “molto fastidio”.

Le sagge parole di Jane Fonda sulla vecchiaia e la morte

“Sono consapevole di essere vicina alla morte. E non mi dà molto fastidio“, così Jane Fonda esordisce nella sua intervista, riportata da Vanity Fair. L’attrice impegnata nell’ultima stagione di Grace and Frankie svela: “Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in fondo, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, anche la spalla non è mia. Stai guardando qualcuno che è me, solo da qui in su (indicando il viso, ndr. “ L’attrice ha infatti subito diversi interventi al corpo in gioventù che ha sempre rivelato ai media.

Poi continua: “Il fatto è, che se sei vivo e sono relativamente in salute per essere una persona anziana – voglio dire, ho quasi 85 anni… insomma il fatto è che se sono ancora viva e al lavoro, wow…allora chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Si può essere davvero vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni!“.

