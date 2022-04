Delle vecchie dichiarazioni di Giulia Salemi su Manila Nazzaro hanno fatto infuriare l’ex Miss che ha risposto a tono, replicando alle accuse dell’influencer.

Manila Nazzaro si è fatta conoscere per la sua generosità al GF Vip 6 ma quando c’è da difendersi non si tira indietro. Alcune dichiarazioni dell’ex vippona Giulia Salemi, risalenti a dicembre, hanno fatto storcere il nato all’ex Miss che ha replicato solo adesso sui social alle accuse dell’influencer.

Le dichiarazioni di Giulia Salemi e la replica tagliente di Manila

Come riporta Caffeina, Manila Nazzaro si è accorta solo ora di un commento di Giulia Salemi risalente a dicembre. Le dichiarazioni dell’influencer sono state le seguenti: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip, ma in un altro programma. Onestamente ho fatto due GF Vip perché è una mano dall’alto per tutti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”.

L’ex Miss all’epoca di queste dichiarazioni era al appunto al GF Vip 6 e solo ora si è accorta di tutto. La Nazzaro replica duramente alle considerazioni dell’ex vippona: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi. “ E ancora: “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi“.

