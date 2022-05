Dopo aver parlato dei motivi che hanno portato alla rottura con Lulù, l’ex nuotatore ora spiega in che rapporto è attualmente con la principessa etiope.

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassiè, con la quale la relazione è finita da qualche settimana. L’ex nuotatore ha rivelato in che rapporti è oggi con la principessa etiope, dopo aver spiegato abbondantemente i motivi della rottura con la gieffina.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Come riporta Caffeina, a Verissimo l’ex nuotatore spiegava i motivi della rottura con Lulù: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”.

E ancora: “Ci tengo però a ribadire che né mio papà, né i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello questo non è vero affatto. Anzi i miei amici lei nemmeno li ha conosciuti. La gente non conosce i retroscena“. Al Maurizio Costanzo Show, Manuel Bortuzzo risponde alla domanda riguardo il rapporto attuale con Lulù e dichiara: “In che rapporti siamo oggi? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“.

