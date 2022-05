L’ex Miss Italia rivela dei dettagli inediti sulla sua vita privata e spiega i motivi per cui non ha avuto altri figli da suo marito Billy Costacurta.

Martina Colombari, in occasione di un’intervista sul settimanale Oggi, ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata con Billy Costacurta con cui si è sposata nel 2004. L’ex Miss racconta avvenimenti inediti e poi spiega perchè, oltre ad Achille, non ha avuto altri figli.

Martina Colombari spiega perchè non ha avuto altri figli

Come riporta Gossip e Tv, l’ex Miss ha dichiarato: “Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” poi rivela: “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati altri“. A quanto pare dunque, la Colombari e Costacurta avrebbero voluto allargare la famiglia ma non è stato possibile per questioni biologiche e non per volontà della coppia.

Poi l’attrice ha anche rivelato che il suo aspetto fisico è stato qualcosa anche di negativo per lei. Gli uomini hanno spesso avuto dei pregiudizi che lei ha sempre cercato di sfatare dimostrando il contrario. Martina svela un particolare sul marito: “Gli uomini pensavano fossi una bella ragazza e basta. Anche Ale mi ha avvicinata per il mio aspetto fisico. Ma fossi stata una cretina, dopo una settimana mi avrebbe sostituita. Invece, adesso mi piace immaginarci tra vent’anni, a passeggiare per mano a Riccione. Tante coppie intorno a noi si sono separate, ne parlavamo l’altro giorno e lui diceva che se lo lasciassi troverei un altro. Non credo”.

