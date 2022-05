Piero Barone, è spesso balzato agli onori delle cronache per le sue liasion sentimentali. Scopriamo quali sono state le sue famose ex.

Piero Barone è stato spesso sulla cresta del gossip per via delle sue chiacchieratissime liaison sentimentali, compresa quella con la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, Valentina. Scopriamo perché è finita tra i due i due e quali sono state le altre famose ex, vere o presunte, del cantante.

Piero Barone: le ex fidanzate

Piero Barone ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata e che ha spesso incuriosito gli appassionati di cronaca rosa: nel 2019 il tenore aveva fatto parlare di sé per una storia d’amore con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juve Massimiliano Allegri.

I due si sono frequentati per diverso tempo, ma la liaison si è conclusa in un nulla di fatto poco tempo dopo le presentazioni in famiglia. I motivi per cui i due si sono detti addio non sono mai stati resi noti, ma secondo indiscrezioni la distanza e i molti impegni lavorativi del tenore avrebbero avuto un ruolo nello spingerli a separarsi. Dopo l’addio Valentina Allegri ha cancellato dai social le foto in cui era ritratta in compagnia del cantante.

Poco dopo Barone è finito di nuovo al centro del gossip per una presunta liaison con l’inviata delle Iene Veronica Ruggeri (a sua volta reduce da una rottura con Stefano Corti). I due, secondo Chi, si sarebbero frequentati in gran segreto, ma sulla questione non sono mai emerse conferme e, a seguire, lei è uscita allo scoperto con il collega Nicolò De Devitiis.

Secondo indiscrezioni un’altra fiamma di Piero Barone sarebbe stata la showgirl Elisabetta Gregoraci (ex moglie di Briatore). Sulla questione i due non hanno mai fornito smentite o conferme e in tanti si chiedono se i rumor fossero veri.

Elisabetta Gregoraci

