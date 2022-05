Uno dei cantanti tra i più apprezzati di questo Song Contest 2022 ha ricevuto la proposta di matrimonio e ha detto “sì”: ecco di chi si parla in queste ore.

Michael Ben David, il cantante che all’Eurovision rappresenta Israele, ha ricevuto una bellissima proposta di nozze dal suo futuro marito Roee Ram proprio a Torino. Bellissimi e super innamorati i due convoleranno presto a nozze e la loro gioia l’hanno condivisa con i fan su Instagram.

Michael Ben David si sposa: la proposta è stata fatta a Torino durante l’Eurovision

“Indovina chi si sposa?” con queste parole il cantante israeliano Michael Ben David mostra ai fan l’anello di fidanzamento. L’annuncio è correlato a una foto romantica di lui con il futuro marito Roee Ram mentre avvicinano i loro volti. Una foto tenerissima che ha fatto impazzire i fan che lo hanno riempito di like e congratulazioni.

Come riporta Il Giorno: “ Insomma, una favola nella favola: quella d’amore, fra Michael e Roee, e quella in qualche modo di pace. E pensare che la partecipazione del cantante israeliano all’Eurovision Song Contest è stata in bilico per un lungo periodo a causa di uno sciopero dei funzionari del ministero della Sicurezza israeliano. Per questo motivo, sembrava che Michael Ben David dovesse rinunciare a partire alla volta di Torino. Dove invece non solo parteciperà all’Eurovision 2022, ma ha ricevuto addirittura la proposta di matrimonio dall’uomo della sua vita. Un en plein.”

