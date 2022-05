L’attore ha parlato della sua vita privata e di quanto ha sofferto nel doverla nascondere per tanti anni e poi ha lanciato una stoccata alla sua collega di fiction.

In occasione di un’intervista al settimanale Oggi, Gabriel Garko ha parlato del dolore di aver nascosto la sua vera vita privata per anni. L’attore ha fatto coming out relativamente da poco e per molto tempo ha finto per la carriera di essere etero. Poi, lancia anche una stoccata a Manuela Arcuri per alcune dichiarazioni dell’attrice.

Le dichiarazioni di Gabriel Garko

Come riporta Gossip e TV, Gabriel Garko parla del dolore di aver nascosto la sua omosessualità per anni: “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo“. L’attore ha spiegato che per proteggere la sua vita privata, acquistò una villa a Zagarolo dove ha vissuto con il suo primo amore, un uomo che non faceva parte del mondo dello spettacolo.

Anche qui è stato doloroso per lui, in quanto nelle occasioni ufficiali doveva fingere che lui non fosse il suo fidanzato e di avere una vita completamente diversa. Durante l’intervista Garko ha anche commentato alcune dichiarazioni della collega Manuela Arcuri che ha sostenuto che tra loro la relazione è stata vera e passionale. L’attore lancia una stoccata e dichiara: “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”. L’attrice infatti, aveva ribadito che la storia con Garko non era preparata a tavolino e che lei non sapeva nulla della vera natura dell’attore.

