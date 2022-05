La showgirl esce finalmente del tutto allo scoperto con Fabio sui social e pubblica degli scatti roventi, tra i due la relazione è più che seria.

La bellissima Alba Parietti e il manager che l’ha stregata sono sempre più innamorati e felici. I due stanno vivendo una fantastica e passionale vacanza a Ibiza, dove la showgirl esce allo scoperto e pubblica alcune foto roventi con tanto di dichiarazione d’amore.

La dichiarazione d’amore di Alba Parietti a Fabio

“F and A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione” e ancora: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). Buona serata”. Queste le dichiarazioni che Alba Parietti mette a corredo delle foto bollenti scattate con il suo “F”, l’uomo che da mesi l’ha stregata e che la ha fatto battere di nuovo il cuore.

La showgirl sembra in pieno innamoramento ed è davvero felice tanto da volerlo gridare ai quattro venti. Dopo mesi di anonimato in cui solo i paparazzi hanno beccato i due piccioncini insieme, ora la Parietti vuole vivere il suo amore liberamente senza nascondersi. Come riporta Gossip e Tv: “Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha inoltre aggiunto che la love story sarebbe nata di recente e che i due sarebbero stati travolti da un colpo di fulmine. Fabio avrebbe anche già incontrato il figlio di Alba, l’ex gieffino vip Francesco Oppini, ulteriore testimonianza che non si tratta di un semplice flirt ma di qualcosa di più serio. I due si sarebbero incontrati casualmente. Cupido, con le sue frecce, ha fatto il resto. E amore fu!

