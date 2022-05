L’ex volto di Uomini e Donne ha affrontato ieri un intervento chirurgico al seno per renderlo più tonico e meno asimmetrico, la Enardu spiega tutto sui social.

L’ex tronista ha spiegato sui social i motivi che l’hanno spinta a sottoporsi al lifting al seno. Elga Enardu ha raccontato l’esperienza con l’intervento, spiegando che sta bene ed è andato tutto lisci. Poi racconta anche il perchè si è sottoposta a tutto questo.

Le dichiarazioni di Elga Enardu

L’ex tronista spiega ai fan le motivazione dell’intervento al seno: “Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche (parlo principalmente della posizione areolare). Per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore. La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma sì”.

E ancora: “E’ una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata e purtroppo non esiste crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento”.

Dunque, Elga ha deciso di sottoporsi all’intervento che è andato a gonfie vele. Come da lei spiegato non si stratta di variare la grandezza del seno, che rimane invariata, ma la forma. L’ex tronista ha infatti spiegato di aver sviluppato una leggera asimmetria del seno e che questo le procurava un certo disagio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG