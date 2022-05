L’ex conduttrice di Detto Fatto ha fatto un lungo discorso nel programma Mediaset contro la stampa che ha spesso messo in giro fake news su di lei.

Bianca Guaccero ha colto l’occasione di sfogarsi a Le Iene contro i giornali che su di lei hanno scritto cose non vere. La conduttrice non tornerà più a Detto Fatto e la stampa ha ipotizzato che la Rai l’abbia licenziata e fatta fuori. Ora parla l’attrice che chiarisce cosa è davvero successo.

Le dichiarazioni di Bianca Guaccero

Come riporta Caffeina, Bianca Guaccero dichiara: “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico: Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”. “Lo strazio della conduttrice”, “Licenziata in tronco”. Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”.

E ancora: “Nessuno sa se c’è qualcosa in serbo per lei, la prossima stagione. Poi ha fatto altri esempi: “La triste confessione sulla malattia”, “Non si può curare”. “La malattia è tornata, non ha potuto fare nulla”. Ma di che cosa stiamo parlando? Di nulla. “Soffro di reflusso gastrico ed ho avuto il Covid”, dice. “Il rumore di fondo diventa pettegolezzo – dice Bianca Guaccero a Le Iene – ‘Sai che è stata cacciata dalla Rai, poverina è malata”.

Insomma, la conduttrice è furiosa con le fake news circolate su di lei nelle ultime settimane. A detta della Guaccero è stata lei a voler lasciare Detto Fatto per dedicarsi a nuove esperienze in tv e non è stata cacciata dalla Rai, come hanno ipotizzato molti giornali.

