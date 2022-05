Si chiude la vicenda legale tra Wanda Nara e il suo ex marito Maxi Lopez. Alla donna andrà in cambio una super villa in Argentina.

Anni di battaglie, a suon di parole e avvocati. Ora, finalmente, la pace. Wanda Nara e Maxi Lopez, ex marito ed ex calciatore, mettono un punto alle loro problematiche trovando la soluzione con una super villa in Argentina che diventa a tutti gli effetti della modella e agente.

Wanda Nara: pace con Maxi Lopez grazie ad una villa

Wanda Nara

Wanda Nara e Maxi Lopez erano stati sposati dal 2008 al 2013. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli: Constantino, Benedicto e Valentino. Tra i due, come noto, era finita malissimo, con lotte in tribunale, denunce e punzecchiature di vario genere. Ad accendere ancora di più i litigi era stato il successivo rapporto sentimentale della donna con Mauro Icardi, in principio amico proprio di Maxi Lopez.

Finalmente, però, dopo tanti anni di situazioni sempre al limite della tensione, tra i due sembra essere tornato il sereno. Wanda e Maxi, anche per amore dei figli, hanno ripreso i contatti e scelto la via del “quieto vivere”.

La conferma è arrivata anche dalla risoluzione dei temi legali. Secondo il programma argentino Intruders, gli ex sposi avrebbero risolto le loro problematiche ‘grazie’ ad una super villa da 2 milioni di dollari che lui lascerà interamente alla donna. Noti anche alcuni dettagli dell’abitazione: sarebbe ubicata nel quartiere Santa Barbara di Buenos Aires, sarebbe disposta su tre piani per un totale di 1800 metri quadrati, con 7 camere da letto, 5 bagni e 2 garage.

Non solo. Maxi Lopez verserà ai tre figli un assegno mensile fino al ventunesimo anno d’età, il cui importo non è stato reso noto.

Insomma, una pace decisamente costosa. Almeno per quanto riguarda l’ex calciatore…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG