Complimenti ma anche frecciate di cattivo gusto: Mahmood e Blanco attaccati da ‘El Mundo’ all’Eurovision Song Contest 2022.

L’Eurovision Song Contest 2022 è iniziato e non mancano già i primi pareri e critiche. Fa discutere in queste ore l’analisi del noto quotidiano El Mundo che ha “preso di mira” gli artisti italiani in gara Mahmood e Blanco definendoli una “coppia omoerotica” e non solo…

Mahmood e Blanco attaccati da El Mundo

CS_Blanco_Mahmood_credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Il quotidiano spagnolo ha fatto molto parlare nella sua analisi sul duetto made in Italy Mahmood e Blanco. Sebbene da una parte venga apprezzata la forza del brano ‘Brividi’, dall’altra si va oltre la musica e si fa un chiaro riferimento al fatto che i due siano molto apprezzati anche dal mondo LGTB e che starebbero cavalcando l’onda sfruttando appunto la potenza della “coppa omoerotica”.

“Per una nazione vincere due volte di seguito è davvero complicato. Ma non si può escludere che sia ciò che accadrà sabato prossimo”, le parole dell’articolo di El Mundo. “Perché l’Italia riparte come una delle cinque nazioni nettamente favorite. Normale, se teniamo conto che presentano una delle migliori canzoni dell’edizione. E che inoltre sia eseguita da due degli artisti con l’aura più magica in scena, icone di uno dei gruppi che più da vicino seguono l’evento, come la comunità LGTB”.

Il commento del quotidiano prosegue poi: “Mahmood, star internazionale arrivato secondo all’Eurovision nel 2019 con Soldi, e Blanco – Riccardo Fabbriconi -, giovanissimo cantante che ha già ottenuto importanti successi, salgono sul palco di Torino con ‘Brividi’, una ballata emozionante, con testi e messaggi squisiti e sentimento crudo. E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette affermando che la sua ode sia al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, argomenti di cui si parla nella canzone Brividi, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica, la prima nella storia del festival”.

Di seguito anche il tweet di El Mundo con l’articolo in questione:

Italia, favorita a Eurovisión con el primer dúo homoerótico del festival https://t.co/M3S9pk2iu8 — EL MUNDO (@elmundoes) May 11, 2022

Foto di copertina: _credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

