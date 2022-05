All’Eurovision 2022 Blanco e Mahmood entreranno solo in finale, perché parte dei Big Five: ecco cosa significa

Blanco e Mahmood sono i rappresentanti italiani all’Eurovision 2022: i due, in gara con Brividi, entreranno in gioco solo in finale, il 14 maggio. Questo per un motivo: fanno parte dei Big Five, cioè di quella rosa di concorrenti ciò qualificati per la finale. Ma come si fa ad entrare in questa cinquina e perché c’è anche l’Italia? Il motivo è presto spiegato.

eurovision contest

Eurovision 2022: I Big Five

Perché l’Italia è già in finale all’Eurovision 2022? Qualcuno potrebbe pensare sia merito dei Maneskin (vincitori con Zitti e Buoni nel 2021), in realtà non è così. Il nostro Paese è parte dei Big Five: tre di questi, Francia, Germania e Italia, hanno dato vita alla manifestazione, e a loro si sono poi aggiunti l’Inghilterra e la Spagna.

