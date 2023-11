Come fare gli auguri per un nuovo lavoro? Si tratta di un cambiamento importante, che va celebrato con le frasi giuste.

Se cercate frasi di auguri per un nuovo lavoro siete nel posto giusto. Quando si cambia professione, che sia una semplice variazione di mansione oppure di un vero e proprio stravolgimento, provare qualche timore è assolutamente normale. Vediamo quali sono i migliori pensieri di incoraggiamento, da dedicare a sé stessi o agli altri.

Come fare gli auguri per un nuovo lavoro?

Cambiare lavoro non è semplice. Si può quasi considerare un salto nel vuoto, visto che si conosce bene la realtà che si lascia ma non quella a cui si va incontro. E’ per questo che provare emozioni come ansia, angoscia o perfino vero e proprio terrore è normalissimo. Se il cambiamento vi riguarda in prima persona, avere accanto persone che sappiano motivarvi e, perché no, tranquillizzarvi è fondamentale. Ovviamente, se a fare il grande passo è un amico o un familiare dovete essere pronti a sostenerli. Di seguito, una selezione di frasi di auguri per un nuovo lavoro che potete utilizzare per voi stessi o per gli altri:

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Non c’è nessuna alternativa al lavoro duro. (Thomas Edison)

Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. (Demostene)

Meglio prendere decisioni imperfette che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che non si troveranno mai”. (Charles De Gaulle)

Mai, mai, mai arrendersi. (Winston Churchill)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

Solo chi osa fallire molto può ottenere grandi risultati. (Robert Kennedy)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Ciò che determina il destino di un uomo è l’opinione che egli ha di sé. (Henry David Thoreau)

Mai confondere una singola sconfitta con una sconfitta definitiva. (Francis Scott Fitzgerald)

Il valore di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che vorrebbe raggiungere. (Khalil Gibran)

Vola solo chi osa farlo. (Luis Sepùlveda)

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. (Napoleon Hill)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. (Robert Louis Stevenson)

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Non desiderare di essere nient’altro che te stesso, e cerca di esserlo perfettamente. (Francesco di Sales)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Se una voce dentro di te dice “non puoi dipingere”, allora dipingi a tutti i costi e quella voce verrà messa a tacere. (Vincent Van Gogh)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. (Pelé)

La forza non arriva dalle vittorie. Quando attraversi le difficoltà e decidi di non arrenderti, quella è forza. (Arnold Schwarzenegger)

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio)

Da una piccola scintilla può nascere un grande incendio. (Tito Lucrezio Caro)

Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro fa col corpo. (Lucio Anneo Seneca)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

È dura fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo. (Theodore Roosevelt)

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

Quando una porta si chiude, un’altra porta si apre. (Alexander Graham Bell)

L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre.

(Confucio)

È meglio accendere una candela che maledire il buio.

(Lao Tzu)

C’è sempre luce dietro le nuvole. (Louisa May Alcott)

Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando l’acqua. (Rabindranath Tagore)

Frasi di auguri per un nuovo lavoro: infondere ottimismo è fondamentale

Ovviamente, non tutti reagiscono allo stesso modo davanti ad un nuovo lavoro. Ci sono persone che sembrano essere nate per le sfide, mentre altre ne sono spaventate. A prescindere dallo stato d’animo, infondere ottimismo è fondamentale. Anche alla persona più sicura del mondo farà piacere ricevere auguri per la nuova avventura professionale.