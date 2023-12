Come funziona il bonus internet 2024: i requisiti e tutto quello che bisogna sapere sul voucher erogato per le famiglie italiane.

Si sblocca il bonus internet 2024 per le famiglie italiane. Dopo un paio d’anni di annunci mai seguiti da fatti concreti, gli incentivi per l’attivazione di connessioni internet a banda ultralarga sono in arrivo. Lo ha annunciato Infratel, società interna al ministero delle Imprese e del Made in Italy chiamata a gestire questo incentivo destinato alle famiglie.

Di cosa si tratta? In sostanza di una misura che serve a incentivare e promuovere la diffusione di servizi di connettività a banda ultralarga anche in quelle aree del paese finora poco progredite da questo punto di vista, per far sì che il numero di famiglie connesse ad alta velocità sia sempre maggiore. Scopriamo insieme in che cosa consiste questo bonus internet 2024 e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Cos’è e come funziona il bonus internet 2024

Come abbiamo già anticipato, il bonus altro non è che un incentivo destinato alle famiglie che non possono permettersi l’attivazione di un’offerta di servizi internet ultraveloce. Nel concreto si tratta di un voucher pari a 100 euro che può essere attivato sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione, laddove sia presente, o sull’importo dei canoni di erogazione del servizio, compresa la fornitura di modem, per un periodo che può arrivare a 24 mesi.

router internet

Il voucher potrà essere utilizzato in qualsiasi momento e il suo valore potrà essere trasferito da un fornitore all’altro qualora si decidesse di cambiare abbonamento, senza alcun tipo di vincolo. Rispetto alla precedente bozza, il peso del voucher è stato abbassato, passando da 300 a 100 euro, per cercare di includere più famiglie all’interno di un beneficio fondamentale anche a livello europeo. Tutti gli altri dettagli verranno forniti entro i primi giorni del 2024.

Voucher per il bonus internet 2024: i requisiti

Ma quali famiglie potranno effettivamente avere accesso a questa misura di sostegno? Secondo quanto riferito, potranno richiedere il voucher tutte le famiglie prive di un servizio di connettività o che dispongano di un servizio che abbia una velocità di download inferiore a 30 Mbit/s, per poter richiedere il passaggio a un abbonamento di valore superiore e che abbia velocità di almeno 300 Mbit/s in download.

Al momento non sembrerebbe esserci alcun limite Isee per le famiglie che ne beneficeranno. Questo non vuol dire però che tutti i nuclei familiari italiani potranno farne richiesta. Sono escluse in particolare le famiglie che non rispettino questi vincoli:

– in caso di nuove attivazioni, quelle che hanno già avuto una connessione negli ultimi sei mesi;

– in tutti i casi, le famiglie che hanno già beneficiato dei contributi della Fase 1.

Ma cosa serve per fare richiesta del bonus internet 2024? Nulla di particolare. Chi ne ha diritto non deve inoltrare alcuna domanda. Il voucher potrà essere utilizzato sotto forma di sconto direttamente presso il fornitore dei servizi scelto, come sconto sul prezzo di attivazione, sull’importo del canone e anche sul costo del modem.