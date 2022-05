Enrica Bonaccorti si è raccontata a 360° confessando di soffrire di un disturbo percettivo che non le permette di riconoscere le persone.

Sincera e solare come sempre è stata. Enrica Bonaccorti si confessa al Corriere della Sera affrontando diversi argomenti legati alla sua vita privata e lavorativa. Particolare attenzione per alcuni momenti vissuti che riguardano la sua carriera ma anche un aneddoto importante sulla prosopagnosia, un disturbo che la accomuna anche a Brad Pitt.

Enrica Bonaccorti: dal seminterrato alla prosopagnosia

Enrica Bonaccorti

Per anni ho vissuto in un seminterrato. Ci ho abitato finché sono stata in Rai”, ha spiegato Enrica Bonaccorti. “Non sono mai stata brava a farmi valere e farmi pagare. Per decenni non ho avuto agente o addetto stampa. Ho sempre lavorato con lo spirito della professoressa che avrei dovuto essere”.

E ancora: “Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia. A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: ‘faccio sempre il presidente della Fininvest’. Era Fedele Confalonieri”.

Di quel periodo la Bonaccorti ricorda anche lo step successivo che, se da una parte le portò giovamento a livello economico, dall’altro l’ha vista sfortunata protagonista della perdita di un bambino: “Passai direttamente dal seminterrato alla villa. Mi diedero una cifra stratosferica, mi corteggiavano da anni. Ma fu perché il caso volle che in Rai mi avevano dato, e tolto prima di iniziare, Domenica In 1987”.

Il motivo fu l’annuncio in diretta di essere incinta: “I dirigenti sapevano che l’avrei detto. I giornali parlarono di uso privato di servizio pubblico. Mentre, oggi, in tv, si mostrano pure le ecografie… La cosa peggiore è che in camerino mi sentii male, poi persi il bambino“, ha concluso con una inevitabile nota di tristezza la donna.

