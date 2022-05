Qualche problemino per Fedez che non riesce a calmare Vittoria ed è obbligato a sgridarla e metterla in “castigo”.

Non sempre le stories social di Fedez sono per raccontare qualche aneddoto divertente e curioso. In questo caso il noto artista ha voluto far vedere come se la stava cavando con la sua piccola Vittoria, alle prese con un gioco decisamente da non fare…

Fedez e Vittoria: arriva il castigo

Fedez

In queste ore il rapper ha pubblicato alcune stories su Instagram in compagnia della piccola Vittoria, la sua secondogenita. Fedez stava passando qualche momento di tranquillità con la bimba quando lei ha iniziato a giocare con la terra di una pianta presente in casa. La bambina si stava divertendo parecchio e non ha smesso di “giocare” nonostante i rimproveri del papà.

“No no, Vitto. Non si fa, lascia stare”, ha detto a più riprese il cantante. “Dai Vittoria! Vitto non si fa. Ascolta papà. No”.

Non vedendosi ascoltato, l’artista ha dunque deciso di passare alle “maniere forti”. A più riprese ha fermato il divertimento della figlia e l’ha sgridata. Risultato? Un pianto infinito per Vittoria che, poco dopo, ha ripreso il suo giochino sotto gli occhi attenti del padre che, decisamente, non trovava il modo per farla smettere.

La conclusione del “siparietto” è stata inevitabile: la bimba è stata messa in castigo. “Monella, ora sei incastigo”, ha detto Fedez in una delle tante stories pubblicate per raccontare questa piccola problematica con la bambina.

Da sottolineare come dopo qualche minuto dal castigo, il rapper, da buon papà, ha trovato il modo di far tornare il sorriso a sua figlia prendendola in braccio e giocando come se niente fosse accaduto. Proprio una bella famiglia…

Di seguito lo screen della storia Instagram nella quale il cantante aveva messo in “castigo” la piccola Vittoria. La faccia della bimba è tutto un programma.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG