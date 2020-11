Manuela Arcuri, ospite di Verissimo, ha parlato della storia amore avuta con Gabriel Garko, confessando di essere stata davvero con lui.

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, Manuela Arcuri ha parlato della storia d’amore avuta con Gabriel Garko. I due si sono lasciati da anni, ma la liaison è tornata a galla dopo il coming out dell’attore. Senza troppi giri di parole, Manuela ha confessato a Silvia Toffanin di avere avuto una vera relazione con il collega. La Arcuri, anche se la love story con Gabriel è durata poco, lo ha amato davvero tanto e non ha mai ipotizzato che lui fosse omosessuale. Addirittura, parla di una forte attrazione fisica, per cui le sembra assurdo che, all’epoca della loro storia, potesse essere gay.

Manuela Arcuri: Gabriel Garko ha ingannato l’attrice?

Dopo il coming out di Gabriel Garko, andato in onda in diretta nazionale durante una delle primissime puntate del GF Vip 5, tutte le donne che hanno avuto una relazione con lui sono finite al centro dell’attenzione. Tra queste c’è anche Manuela Arcuri, che con lui ha avuto una breve ma intensa love story.

GABRIEL GARKO

Alla corte di Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata”.

“Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”. Manuela parla di una vera relazione, condita anche da una buona dose di attrazione fisica. Possibile che Gabriel sia stato tanto bravo a fingere? Ovviamente non abbiamo una risposta certa, ma queste dichiarazioni cozzano con la versione di Garko.

Manuela: una confessione in contraddizione

L’attrice ha parlato poi del tanto chiacchierato coming out televisivo dell’ex fidanzato. Manuela, leggermente in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza, ha ammesso che sospettava qualcosa per il classico “sentito dire”.

“Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo”, ha raccontato.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come puoi avere dei dubbi sull’omosessualità e parlare di buona intesa fisica? Probabilmente, Manuela ha iniziato ad avere qualche pensiero in merito dopo che la loro relazione è finita, altrimenti siamo davanti all’ennesima contraddizione in favore di telecamere.

L’attrice ha concluso il suo pensiero dicendo che, se Gabriel l’avesse presa in giro, lei ci resterebbe molto male. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sull’Ares Film, Manuela ha fornito una versione dei fatti completamente diversa. Lei, ancora oggi, è amica di Alberto Tarallo e parla della sua agenzia come se fosse stata una seconda famiglia.