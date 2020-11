Miriam Leone ha postato uno scatto bollente sui social: nella foto l’attrice indossa un cardigan senza maglietta né reggiseno.

Miriam Leone è tornata a provocare i fan con uno scatto bollente: “Quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento”, ha scritto l’attrice ammiccante. Nella foto indossa un cardigan aperto che lascia intravedere il suo décolleté: sui social lo scatto bollente ha presto ottenuto il boom di like.

Miriam Leone: la foto bollente

Miriam Leone è in “autoisolamento”, ma sui social non perde l’occasione per sedurre i fan con le sue curve provocanti e la sua bellezza mozzafiato. Secondo TgCom24 l’attrice avrebbe preso il cardigan in prestito dall’armadio del fidanzato, Paolo Carullo, con cui da circa un anno la Leone starebbe vivendo una liaison lontana da occhi indiscreti.

Miriam Leone

I due non si sono praticamente mai mostrati insieme pubblicamente, ma a Grazia lei ha confermato di essere fidanzata (pur smentendo la notizia delle sue imminenti nozze):

“Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Durante il lockdown si era sparsa la voce che presto lei e il suo compagno sarebbero convolati a nozze, ma a quanto pare il progetto dei fiori d’arancio non sarebbe una priorità per l’attrice: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”, aveva rivelato a Grazia.

La vita privata e le ultime liaison

Per anni sono stati attribuiti all’attrice innumerevoli flirt, ma lei ha sempre preferito vivere la sua vita privata con la massima riservatezza. Tra i suoi famosi ex vi sono sicuramente Boosta, dei Subsonica, e il collega attore Matteo Martari.

Nel 2016 è stata la stessa attrice a confessare a Vanity Fair, per la prima volta, la fine della sua importante relazione con Boosta (pseudonimo di Davide Dileo): “È finita da un anno, e oggi sono completamente da un’altra parte. Una nuova Miriam, perché ritrovarsi single a trent’anni è diverso che a venti: a rinascere è una donna”, aveva confessato.